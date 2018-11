Krievijas pilsonību pieņēmušais Bārtulis pievienojas Pekinas klubam

Один из лучших защитников в истории КХЛ, Оскар Бартулис поставил свою подпись под контрактом с Кунь-Лунем! Соглашение рассчитано на один сезон! Желаем удачи духовитому игроку и настоящему капитану!!!

