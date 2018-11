A post shared by Nauris Brikmanis (@naurisbrikmanis) on Sep 4, 2018 at 3:21am PDT

Jā, man ir bijušas iesaukas dažādas, piemēram, Baltgalvis, Baltgalvītis. Man ļoti nepatika tā iesauka, tā mani sauca Māris Miezītis, čaļi no grupas “All Day Long”, tas bija skolā. Droši publiskojiet vārdu, lai viņš atceras, bet vairs jau nav negatīvu emociju ar to saistīts. Un Ungārs – tā mani sauca Inčukalnā, tāpēc, ka es ļoti daudz stāstīju par Ungāriju, kā man tur gāja.

Māra Martinsona jaunākās komēdijas “Jaungada taksometrs” aktieris Nauris Brikmanis ir policists Jēkabs Garšiņš, kuru savaldzina skaista sieviete. Viņš nevar attiekties no tā, kas notiks filmas scenārija stāstā, jo citādāk viņš pārkāps likumus, taču ļaujas skaistās sievietes valdzinājumam. “Filmā mani piesaistīja Māris Martinsons, kurš man uzticējās, neskatoties uz to, ka man nav aktiera pieredzes. Šī ir mana pirmā filma, kurā filmējos un esmu neizsakāmi priecīgs un pateicīgs par šādu iespēju un pieredzi. Mani piesaistīja režisora ideja par romantisko komēdiju “Jaungada taksometrs”, kas sastāv no dažādiem stāstiem, kurus vieno taksometra vadītājs Andrejs (Lauris Reiniks), kā arī režisora atvērtība mūsu idejām. Viņš nelika teikt vārdus, kurus mēs nevēlamies, līdz ar to mūsu starpā ir ļoti jauka komunikācija, un tas ir tas pats galvenais skaistam rezultātam, ko redzēsim jau no 30. novembra visā Latvijā. Gadu mija, Jaunais gads un Ziemassvētki ir tāds pilns pārdomu laiks, kad var izvērtēt, ko gribējās un ko negribējās, ko vēlētos, neskatoties pagātnē, bet gan nākotnē,” atklāj Nauris Brikmanis