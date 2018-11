AM noraida bažas, ka Krievijai nodota informācija par NBS pašgājējhaubicēm

AM Militāri publisko attiecību departamenta direktors Kaspars Galkins aģentūrai LETA skaidroja, ka nevienai Latvijas AM vai NBS amatpersonai, kura ir bijusi iesaistīta jebkādā jautājumā, kas bijis saistīts ar artilērijas ieroča - pašgājējhaubiču iegādi, nav bijis ne kontakta, ne sadarbības ar atvaļinātām Austrijas armijas militārpersonām.

Pēc viņa teiktā, pastāv aizdomas, ka pulkvedis Krievijas labā sācis strādāt 90. gados un turpinājis to darīt līdz šim gadam.

Avīze "Kronen Zeitung" iepriekš ziņojusi par izmeklēšanu attiecībā uz 70 gadus vecu atvaļinātu pulkvedi, kurš kopš 90.gadu beigām Krievijas militārajam izlūkdienestam nodevis datus par migrācijas krīzi, Austrijas kara aviāciju un artilērijas sistēmām. Pēc avīzes datiem, par saviem pakalpojumiem viņš saņēmis aptuveni 300 000 eiro. Avīze norāda, ka aizdomās turamais darbojies ļoti profesionāli. Ieņemot neievērojamu amatu Austrijas armijas štābā, viņš ik pēc divām nedēļām ticies ar savu krievu kuratoru "Juriju" un no viņa saņēmis uzdevumus. Iegūto informāciju viņš nodevis ar šifrētām vēstulēm vai satelītsakariem.

Austrijas laikraksts "Die Presse" ziņo, ka aizdomās turamais aizturēts un pilnībā atzinis savu vainu. Pēc Austrijas armijas sākotnējā novērtējuma, aizdomās turamais nevarēja nodot stingras slepenības informāciju, bet gan drīzāk vispārpieejamus datus no bruņoto spēku iekšējā tīkla.

Jau ziņots, ka šoruden NBS saņēmuši visas 47 no Austrijas iegādātās pašgājējhaubices. Pirmās pašgājējhaubiču sistēmas NBS saņēma pagājušā gada 1.oktobrī.

Vienas vienības izmaksas, atkarībā no tās modifikācijas, ir no 60 000 līdz 140 000 eiro. Haubices, ko iegādājusies Latvija, no 2003.gada līdz 2007.gadam tika modernizētas un pēc tam iekonservētas.