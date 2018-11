Top 10 arhitektūras objekti, kurus vērts apskatīt gaismas festivālā “Staro Rīga”

Kaleidoskops piedāvā iespēju cilvēkam atrasties kādā Centrāltirgus vēsturiskā bildē, blakus ēkām vai iekšā kādā no paviljoniem. Ar efektu, ko sniedz videomateriālu izmantošana kaleidoskopā, apmeklētājam tiek dota iespēja pastaigāties kādā no Centrāltirgus vēsturiskajiem brīžiem. Apmeklētājiem, kas alkst pēc komiskāka varianta, tad ir iespējams izvēlēties arī kādu dārzeni vai augli fonā.

AS “Latvenergo” ēka Pulkveža Brieža ielā

AS “Latvenergo” līdzdarbojas gaismas festivāla “Staro Rīga 2018” akcijā “Rīgas karnevāls” ar izgaismotu administratīvo ēku Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā. Lai ikvienu skatītāju uzlādētu pozitīvi, sniedzot enerģiju un dzīvesprieku krāsainām emocijām.

11. gaismas festivāls “Staro Rīga 2018” ir viens no Latvijas valsts simtgades pasākumiem, kas notiks Rīgā no 16. līdz 19. novembrim no plkst. 17.00 līdz 23.00. Festivāla tēma ir “Augšām cēlās Gaismas pils”, kas noslēdz iepriekšējos gados iesākto Ausekļa un Jāzepa Vītola darba “Gaismas pils” rosināto tetraloģijas tematisko ķēdi – “Gaismu sauca” (2015), “Gaisma ausa” (2016) un “Uz zvaigznēm” (2017).