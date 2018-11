“Staro Rīga” laikā būs iespēja iejusties šova “X Faktors” žūrijas ādā

Tieši Latvijas jubilejas dienā - 18. novembrī laika posmā no 19.00 būs iespēja satikt arī “X Faktora” dalībniekus – baltkrievieti Kattie, Annu Ušakovu un citus.

Aktivitāte norisināsies no 16. līdz 19. novembrim laika posmā no plkst. 17.00 līdz 23.00 Rīgas Cirka pagalmā (Merķeļa ielā 4, ieeja no Alfrēda Kalniņa ielas).