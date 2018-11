Pirmkārt, to, ka viņas pēctecim būs jācīnās pret dalībvalstu centieniem mazināt bloka institūciju pārraudzību un organizācijas izdzīvošanai ir vitāli svarīga savstarpēja sadarbība. Par to liek domāt Merkeles nepārtrauktais uzsvars uz solidaritāti kā neatņemamu daļu no Eiropas Savienības DNS un tā sasaistīšanu ar egoisma pārvarēšanu. Ar egoismu šajā gadījumā tiek saprasta nāciju valsts stiprināšana uz ES rēķina. Tāpat būs jācīnās pret dažu valstu centieniem nespēlēt pēc vienotajiem organizācijas noteikumiem. Otrkārt, viņas pēctecim būs jāpārrauga milzīgas reformas, kuras ir nepieciešamas visas organizācijas ilgtermiņa attīstībai. Šīm reformām ir jāskar gan bloka ekonomiskā dimensija, gan ārējo robežu aizsardzība, gan arī ārpolitikas veidošana. Treškārt, uzsvars uz ES armijas izveidi liek domāt, ka viņas pēctecim būs jāievada bloka kļūšana par starptautiski nozīmīgu spēlētāju, kurš nepieciešamības gadījumā varētu būtiski ietekmēt starptautiskās politikas norises un nebūtu vienmēr atkarīgs no ASV darbībām. Būtiski laikā, kad starp ES un ASV ir jūtama zināma rīvēšanās (pat ja ES un ASV attiecību kodolā lielas izmaiņas nav novērojamas). Ceturtkārt, uzsvars runas sākumā uz visiem izaicinājumiem ar kuriem organizācija saskaras pašlaik (piemēram, Brexit) turpināsies arī nākotnē un viņas pēctecim būs tie jārisina.