Navaļnijam tomēr atļauts izbraukt no Krievijas

Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs trešdien paziņojis, ka viņam tomēr atļauts izbraukt no Krievijas. Jau vēstīts, ka Navaļnijam otrdien tika liegts izlidot no Maskavas, lai dotos uz Franciju un apmeklētu Eiropas Cilvēktiesību tiesu (ECT), kas ceturtdien pasludinās spriedumu lietā par to, vai Navaļnija aizturēšanas Krievijā bijušas politiski motivētas.