Latvijas pāris ceturtdaļfinālā pasaules čempionātā 10 dejās, zelts Igaunijai

Pirmo reizi par pasaules čempioniem kļuva divkārtējie Eiropas čempioni no Igaunijas Konstantīns Gorodilovs un Dominika Bergmanova.

Vladislavs Pečens un Aliaksandra Bahusheviča no “Dūšas deju skolas” 2016. un 2017. gadā jauniešu grupā Eiropas čempionātā 10 dejās ierindojās attiecīgi 7. un 16. vietā, līdz ar to savā pirmajā sezonā pieaugušo grupā pasaules čempionātā viņu mērķis bija iekļūt ceturtdaļfinālā jeb divdesmit četru pāru vidū. To abi rīdzinieki arī paveica, astotdaļfinālā uzrādot 22. rezultātu un četru pāru līdzvērtīgā konkurencē iekļūstot labāko divdesmitčetriniekā.