Aicina atkārtoti vai pirmo reizi izsekot Latvijas valsts tapšanai

18. novembrī visi interesenti aicināti apmeklēt vienu no simtgades programmas centrālajiem notikumiem – izstādi “Latvijas gadsimts”. Izstāde aplūkojama Latvijas Nacionālā vēstures muzeja telpās (Brīvības bulvārī 32, Rīgā, tikai 50 metru attālumā no Brīvības pieminekļa). Muzejs būs atvērts no plkst. 11.00 līdz plkst. 19.00. Ieeja – brīva.