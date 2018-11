Kas būtu jāzina par augu iegādi zviedru gigantā IKEA?

Viens no iemesliem, kādēļ IKEA spēj saglabāt savas zemās cenas, ir daļēji saistīts ar izvēlētajiem vairumtirgotājiem un to atrašanās vietām. Piemēram, ASV veikalus apgādā vietējie tirgotāji no tuvākajiem štatiem, bet Eiropā liela daļa augu nāk no Nīderlandes. Jāteic gan, ka piegādātājvalstu klimata dēļ augu sortiments dažās valstīs atšķiras.