Ļoti bieži rūpnīcas, kas iesaistītas “ātrās modes” audumu izgatavošanā un šūšanā, nav aprīkotas ar ūdens attīrīšanas iekārtām, tāpēc to notekūdeņi saindē vietējās upes, kuras bieži vien ir vienīgais dzeramā ūdens avots konkrētajā reģionā.

“Arvien vairāk nu jau arī Latvijā runā par atbildīgu apģērbu iegādi un valkāšanu – piemēram, par “kapsulas garderobes” veidošanu, kurā ir kombinējams nepieciešamākais, par apģērbu maiņas akcijām - brīvbodēm, notiek darbnīcas vecu lietu pārvēršanai jaunās,” stāsta LAPAS direktore Inese Vaivare. “Arī mēs gribam sniegt savu ieguldījumu šajā kustībā. Bet it īpaši mēs gribam uzsvērt, ka būt pieticīgam mūsdienās nozīmē būt atbildīgam. Savukārt būt atbildīgam nozīmē nenozagt sapņus kādam citam cilvēkam, piepildot savējos.”

Filma “Patiesā cena” (The True Cost) parāda modes industrijas ēnas pusi, tā uzdod ļoti nepatīkamu un sāpīgu jautājumu: “Kāpēc apģērba cena laika gaitā ir samazinājusies, bet apģērba ražošanas ietekme uz vidi un cilvēku veselību ir pieaugusi?” Filma stāsta par to, kas patiesībā maksā par mūsu apģērbu, lai mēs to varētu iegādāties tik lēti. Filmas ilgums ir 1 stunda un 32 minūtes, tā tiks demonstrēta angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.