Netanjahu aizstāv pamieru ar palestīniešu kaujiniekiem Gazas joslā

Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu trešdien aizstāvējis savu lēmumu piekrist pamieram ar palestīniešu kaujiniekiem Gazas joslā. Pamiera vienošanās izraisījusi kritiku Izraēlas valdībā un sabiedrībā, sevišķi no to izraēliešu puses, kuri dzīvo netālu no Gazas joslas.