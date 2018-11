Rīgā apskatāma jaunā igauņu grafiķa Tomasa Kūsinga izstāde

Izstādes nosaukumu "Common People" var tulkot kā vienkārši ļaudis jeb ikdienišķi cilvēki. Tā sauc izstāžu sēriju, ar kuru igauņu mākslinieks Tomass Kūsings apceļo dažādas izstāžu zāles. Šajā izstādē skatāmi darbi, kas aptver periodu no 2015. līdz 2018. gadam.

Tomass Kūsings darbojas grafikas un glezniecības laukā un abas šīs mākslinieka rokraksta šķautnes tiks atspoguļotas arī izstādē “Kamergalerijā”. Mākslinieka darbi sastāv no fantāzijām, kas balstītas ikdienas dzīvē. Pirmajā brīdī tās var atgādināt absurdu fiksiju, kā arī asociēties ar kādu no mākslas vēstures ikonām, piemēram, Pītera Brēgela gleznām vai Hieronīma Bosa gravīrām. Tomēr darbu tematika ir nopietna un sižeti cieši saistīti ar realitāti. Lai pasargātu darbus no pārāk drūmas un tumšas noskaņas, tie apvīti ar naivos jokos dzimušu humoru, kas piešķir tiem grotesku, ironiju un sociālo kritiku. Estētiskajā valodā Tomasa Kūsinga grafikas tāpat kā gleznas caurvij detaļu pārpilnība.