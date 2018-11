Amerikāņu aktieris uz filmas pirmizrādi ierodas izteikti ekscentriskā tērpā

““Givenchy” atļāva man izvēlēties jebko no viņu sieviešu “Haute Couture” kolekcijas, un es devu priekšroku šim,” savu tērpu komentēja Ezra.

Izrādās, ka šādi viņš godinājis traģiski bojā gājušo pūci Hedvigu no Dž. K. Roulingas sarakstītās burvja Harija Potera sāgas. Aktiera rokas klāja uzraksts “Avada Kedavra”, bet kurpes rotāja teksts “Dumbledore’s Army” un “still recruiting” jeb “Dumidora armija” un “joprojām meklējam biedrus”.

Savukārt Parīzes pirmizrādei Millers bija iedvesmojies no sevis atveidotā tēla filmā.

Kā zināms, Ezra Millers filmējies arī, piemēram, "Suicide Squad", "Justice League" un "The Perks of Being a Wallflower".