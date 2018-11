Pasaules pirmatskaņojumu gaidot. Jēkabs Jančevskis

Jančevskis ir viens no savas paaudzes spilgtākajiem un klausītāju atzītākajiem komponistiem, kas radījis mūzikas darbus kora, simfoniskās, vokāli simfoniskās, kamermūzikas, kā arī teātra un kino mūzikas žanros. Jēkaba mūzikā ir emocionāli uzrunājošs vēstījums, bet darbiem allaž piemīt balanss starp emocionalitāti, spilgtu melodismu un kompozicionālu inteliģenci. Par jaundarbu komponists pats saka: “Skaņdarbs Spārni, lielums un spēks ir stāsts par man personīgi tuvām tēmām - par cilvēka garīgo attīstību un saikni ar Visumu, par piederības apziņu, piedošanas spējām un mīlestību. Šis opuss interesants ar to, ka tas ir bilingvāls, proti, tas ar vienas valodas palīdzību nepaskaidro vai netulko otru, tieši pretēji - mērķis ir ļaut abām valodām papildināt vienai otru un vienotā mijiedarbē paust stāstu, it kā ignorējot šķietamās valodas barjeras un atšķirīgās pasaules. Skaņdarbā pievēršos ne tikai dažādajām valodas sfērām, bet arī akustiskajiem pretpoliem: telpiski distancētajam kamerkorim un uz skatuves esošajam jauktajam korim. Divas it kā atšķirīgas pasaules, bet ideja un stāsts viens.” Autors skaņdarbā izmantojis arī akustiskos pretpolus: telpiski distancējot kamerkori “Ave Sol”, kas zālē izvietos trīs ansambļos, pret jaukto kori, kas izvietots uz skatuves.