Nospiedumi uz papīra, uz sienām, galu galā mūsu smadzenēs - tā visa ir un var būt grafika. Mūsdienās šis mākslas žanrs turpina paplašināt robežas, ar tehnoloģiju palīdzību izkāpj no rāmjiem. Lai uzzinātu ko vairāk, aicināju uz sarunu biedrības "Grafikas kamera" vadītāju, mākslinieci Ievu Nagliņu. Viņai arī kāds prātīgs padoms visiem, kas šonedēļ plāno doties uz LMA studentu darbu tirdziņu "Jarmarka".

- Biedrība dibināta 1994. gadā, no vienas puses, praktisku apsvērumu dēļ. Tika likvidēts LPSRS Mākslas fonds, kura paspārnē darbojās grafikas darbnīcas, un bija jārod risinājums, kā turpināt strādāt darbnīcās, nu jau pašiem tās apsaimniekojot. Grafikai ir tā specifika, ka lielākajai daļai tehniku nepieciešams aprīkojums, ko nav tik vienkārši ierīkot mājas apstākļos, tāpēc ir aktuālas koplietošanas darbnīcas telpas ar spiedi u.c. No otras puses, biedrību vada idejiski mērķi - popularizēt grafiku, organizēt izstādes un, protams, uzturēt savstarpējo domu un informācijas apmaiņu, tādu kā nelielu mikrovidi.

- Esmu šajā jomā pārāk dziļi iesaistīta, man grūti novērtēt no malas vai lielās līnijās. Jā, var teikt, ka,

“Kamergalerijas” izveide ir likumsakarīgs process ar mērķi atspoguļot parādības grafikā. Esmu sapratusi, ka atsevišķas grafikas izstādes vai kādu grafikas darbu iekļaušana izstādēs, un pat starptautisks grafikas festivāls (Printmaking IN), kas šovasar notika trešo reizi, nespēj parādīt pilnvērtīgu grafikas ainu. Tāpēc “Kamergalerija” ne tik daudz ir kā jauna ierosinātājs, bet atbildes reakcija uz esošo situāciju.

Ieva Nagliņa 2018. gada starptautiskā grafikas festivāla "Printmaking IN" atklāšanā Rīgā

TVNET: Vai “Kamergalerijā” plānojat arī kādu grafikas vecmeistaru izstādes? Inārs Helmūts, Naftolijs Gūtmans, Pēteris Džigurs - šie un citi grafikas klasiķi varbūt vēl aizvien turpina radīt jaunus darbus, bet plašāka sabiedrība par to nenojauš?

- Jā, tas ir viens no galerijas definētajiem virzieniem - rādīt ne vien jaunos, bet aktualizēt arī labi zināmus autorus - vecmeistarus, atrast, iespējams, kādu jaunu prizmu.

Gan tāpēc, lai kaut vai atgādinātu, ka tādi mākslinieki ir, gan parādītu to, ko viņi joprojām rada.

Un tas var izrādīties arī kāds pārsteidzošs virziens vai stils, kas līdz šim konkrētā mākslinieka daiļradē nav parādījies. Pirmais mēģinājums strādāt ar vecmeistariem “Kamergalerijā” bija izstāde “Atradnes” šā gada pavasarī (20.03.-13.04.2018.), kur bija izstādīti darbi no “Grafikas kameras” estampu kolekcijas. Tādiem autoriem kā Boriss Bērziņš, Ilmārs Blumbergs, Vladislavs Grišins, Artūrs Ņikitins un citi, atlasīju darbus, kur viņu rokrakstu pirmajā brīdī varbūt nevar atpazīt, lai parādītu, ka arī zināmiem māksliniekiem ir daiļrades šķautnes, kuras vēl neesam iepazinuši.

- No vienas puses, jaunas vēsmas ir saistītas ar tehnoloģijām, kas, var teikt, ir principā radījušas jaunas grafikas tehnikas jeb radījušas nepieciešamību tādas definēt. Piemēram, digitālā izdruka, kas vienā brīdī, pārvarot pirmo mulsumu, kā to klasificēt, kļuva par pilnīgi leģitīmu grafikas tehnikas atšifrējumu. Te varbūt nepieciešama atkāpe, ka mākslinieks, parakstot grafiku, saskaņā ar etiķeti atšifrē ne tikai savu vārdu un darba tapšanas gadu (kā tas lielākoties ir, piemēram, gleznu gadījumā), bet arī darba nosaukumu, tehniku un tirāžu. Līdz ar to brīdī, kad darbs ir pabeigts un tiek parakstīts, ir jāsaprot, ko rakstīt tehnikas sadaļā. Kā arī dažādu starptautisku izstāžu un konkursu gadījumā, ja ir prasība, ka darbam ir jābūt izpildītam grafikas tehnikā, tad ar tā sauktajām klasiskajām tehnikām (litogrāfija, kokriezums, oforts utt.) viss ir daudz skaidrāk, bet, kad sāk parādīties digitālā druka, kā arī jauktas tehnikas u.c., tas ne vienmēr ir viennozīmīgi skaidrs.