Nedēļas nogalē Rīgas ostā varēs aplūkot NATO kuģus

17.novembrī kuģi būs apskatāmi no plkst.13 līdz plkst.17, bet 18.novembrī no plkst.12 līdz plkst.20.

NATO 1.pastāvīgās jūras pretmīnu grupas sastāvā šobrīd ir sešu valstu kuģi - Latvijas Jūras spēku mīnu kuģis M-08 "Rūsiņš", Beļģijas štāba un apgādes kuģis "Godetia", Lietuvas mīnu kuģis "Kursis", Nīderlandes mīnu meklētājs "Makkum", Vācijas mīnu kuģis "Homburg" un pirmo reizi kuģu grupas pastāvēšanas vēsturē arī mīnu meklētājs no Kanādas - "Summerside". No šī gada jūlija mīnu kuģis M-08 "Rūsiņš" atrodas dežūrā NATO 1.pastāvīgajā jūras pretmīnu grupā, kas ir daļa no Alianses Reaģēšanas spēku jūras komponentes. Dežūras aktīvā fāze Baltijas jūrā un Ziemeļjūrā ilgs līdz decembra beigām.