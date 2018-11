Pātelainens: Priekšā ir smags uzdevums, kuru esam gatavi izpildīt

"Nedomāju, ka spēlēšana uz mākslīgā seguma spēlēs lielu nozīmi. Šodien bija treniņš, kurā varējām aprast pie seguma. Laiks ir auksts, tomēr mēs to zinājām. Nedomāju, ka laukums būs sasalis. Ceru, ka būs labs mačs labos laikapstākļos," skaidroja somu treneris.

"Attīstāmies kā komanda. Esam bijuši kopā tikai trīs nometnēs. No jūnija līdz oktobrim esam progresējuši. Iepriekšējais zaudējums bija ar lielu vārtu starpību, bet redzam pozitīvās iezīmes savā spēlē. Attīstība ir kas tāds, ko nevajag sasteigt," skaidroja Pātelainens.

Komanda uz pirmajiem treniņiem pulcējās nedēļas nogalē, kad daļai no futbolistiem vēl bija mači savos klubos.

"Esmu apmierināts ar viņu sniegumu treniņos. Ozols strādāja ļoti labi un bija pilnībā koncentrējis darbam. Černomordijs izskatās ļoti pieredzējis futbolists, lai gan pirms tam nebija bijis nacionālās izlases treniņnometnēs. Saveļjevs dara to, ko no viņa gaidu - labi piespēlē, spēlē izklupienos un ir ļoti mobils. Visi trīs futbolisti atstāja ļoti labu iespaidu. Viņi nav tikai šeit, lai aizņemtu savu pozīciju, bet gan par to, lai cīnītos par vietu sastāvā un pierādītu pārējiem, ka ir labākie," komentēja Pātelainens.