"Elektrum" klientiem nākamgad elektroenerģijas rēķini pieaugs līdz 15%

"Elektrum" visiem klientiem, kuriem gada beigās beidzas cenas termiņš, atbilstoši līguma nosacījumiem izsūta jauno cenu piedāvājumus nākamajam periodam. Cenas izmaiņas ir individuālas, tās ir atkarīgas no patērētās elektroenerģijas apmēra. "Daļai mūsu elektroenerģijas produktu maksa par vienu patērēto kilovatstundu (kWh) pat viena produkta ietvaros atšķirsies atkarībā no patērētās elektroenerģijas daudzuma. Piemēram - divi klienti ar identisku pieslēguma veidu izmanto "Elektrum 600+" produktu. Ja viens patērē 600 kilovatstundas (kWh) mēnesī, otrs 900 kWh mēnesī, tad viena produkta ietvaros maksa par vienu kWh būs atšķirīga," skaidroja "Latvenergo" pārstāve.

Uzņēmumā norādīja, ka 2018.gada desmit mēnešos, salīdzinot ar tādu pašu periodu 2017.gadā, elektrības cenas biržā augušas par 49%. Līvmane arī uzsvēra, ka maksa par elektroenerģiju ir tikai viena no komponentēm elektrības rēķinā, tā veido apmēram vienu trešdaļu no kopējā maksājuma. "Elektrības sadaļa nākamā gada mājsaimniecību rēķinos pieaugs aptuveni par 33-35%. Taču, tā kā elektroenerģijas maksa kopējā rēķinā ir tikai viena trešdaļa, tad rēķina kopējās izmaiņas būs no 0-15%. Nozīmīgai daļai klientu, kā, piemēram, aizsargātie lietotāji, izmaiņu nebūs vispār vai tās būs minimālas. Savukārt rēķina pieaugumu pārējiem lietotājiem ietekmēs pieslēguma jauda un patērētais elektroenerģijas apmērs," skaidroja kompānijas pārstāve.