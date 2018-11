ES ieceļojušo nelegālo imigrantu skaits sarucis līdz zemākajam līmenim piecu gadu laikā

Pārvalde šo tendenci saista ar to nelegālo imigrantu skaita straujo kritumu, kas mēģina, šķērsojot Vidusjūru, no Lībijas nokļūt Itālijā.

Tikmēr pieaudzis to nelegālo imigrantu skaits, kas mēģina iekļūt Eiropā, izceļoties Spānijas piekrastē.

Oktobrī to nelegālo imigrantu skaits, kas iekļūšanai Eiropā izmantojuši maršrutu no Marokas uz Spāniju, sasniedza 9400 jeb gandrīz 60% no kopējā nelegālo imigrantu skaita.