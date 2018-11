Navaļnijs atkal uzvar Krieviju ECT

Брат приехал поддержать меня в ЕСПЧ. Через несколько минут вынесут решение сразу о пяти моих арестах и задержаниях. Правительство России требует признать, что все было законно. Мы, мягко говоря, не согласны.

