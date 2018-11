Ierosina disciplinārlietas pret diviem policistiem par savlaicīgu Trukšņa narkotiku lietas nenodošanu piespiedu izpildei

Šļirce ar kokaīna paliekām pie Trukšņa atrasta Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) veiktajās kratīšanās kriminālprocesā par partijas "No sirds Latvijai" (NSL) un ZZS iespējamu nelikumīgu finansēšanu.

"Kad par to uzzināju no medijiem, "www.latvija.lv" reģistrā pārbaudīju savus administratīvos sodus un atklāju, ka 2017.gada sākumā tiešām šāda lieta ir bijusi. Tagad skaidroju situāciju, jo man nav bijis iespējas ne iepazīties ar lietas apstākļiem, ne tos pārsūdzēt," apgalvoja Truksnis.

Viņš vairākkārt uzsvēra, ka ir "brīvs no jebkādām atkarībām" un vēl nesen veicis analīzes Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas, kā arī Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā. "Narkoloģijas centra analīzes manis teikto apstiprina - esmu pilnīgi brīvs no atkarībām. Otras iestādes atbildi vēl gaidu, taču arī tur viss būs tīrs. Es jebkurā brīdī esmu gatavs veikt jebkādas pārbaudes, ekspertīzes un analīzes, ja ir nepieciešams to pierādīt," sacīja mērs, norādot, ka neatbalsta nekādu narkotiku lietošanu.