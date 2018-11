Latvijas futbolists Saveļjevs: Itālijā treneri saka, ka es labi pārredzu laukumu

Mans ceļš futbolā, kā jau daudziem vienaudžiem, sākās mājas pagalmā. Bumbu dzenāju jau praktiski tad, kad iemācījos staigāt. Spēlēju ar draugiem, no kuriem šobrīd vairāki arī jau pārstāv Latvijas jauniešu izlasi. Tētis arī vienmēr sekoja līdzi manām gaitām. Viņam bija draugs Igors Zeņkovs, kurš vēlāk arī kļuva par manu pirmo treneri. Toreiz spēlēju JFC "Skonto" sastāvā. Mūsu komanda bāzējās Rīgas 71. vidusskolā. Uz treniņiem sāku iet no sešu gadu vecuma. Mācījos paralēli Rīgas 33. vidusskolā Bolderājā.

Paaugoties vēl vairāk, sāku spēlēt jau "Skonto FC" kluba dublieros. Manuprāt, toreiz klubam bija augstāks līmenis nekā tagad, jo vairumā spēļu laukumā devās arī futbolisti no pirmās komandas. Dublieros debitēju pret FK "Ventspils", kas līdz tam nebija zaudējuši ilgu laiku. Sākotnēji bija paredzēts, ka iesākšu spēli no rezervistu soliņa, taču sanāca tā, ka ieņēmu viena mūsu traumētā leģionāra vietu. Pie manis pienāca treneris Tamazs Pertija, kurš pateica, lai gatavojos spēlēt jau no pirmajām minūtēm. Beigās šo maču uzvarējām ar rezultātu 3:0. Mūsu komandā toreiz spēlēja, piemēram, arī pašreizējais nacionālās izlases spēlētājs Vjačeslavs Isajevs.