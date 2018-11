Žurnālists un aktieris Jānis Ogle par to, kā negaidīti nonācis pārsteidzoši daudzās simtgades filmās

A post shared by janis (@oglejanis) on Oct 26, 2018 at 5:29am PDT

Viss sākās ļoti nejauši. Kādus divus gadus atpakaļ aizgāju līdzi draudzenei no Lielbritānijas, kura ļoti gribēja iekļūt seriālā “Hollyoaks” - tas ir britiem no top seriāliem, kas, nezinu, laikam iet jau ilgāk par “Hameleonu rotaļām”. Briti šo dievina. Bija tā, ka viņi daļu seriāla filmēja arī Latvijā, jo viena no varonēm bija aizmukusi uz Austrumeiropu. Viņa šausmīgi gribēja iekļūt masu skatos, bet bija ļoti kautrīga – līdz ar to es aizgāju līdzi. Tad bija tā, ka man piedāvāja nevis masu skatā, bet aizbraukt uz Lielbritāniju nofilmēties vienā epizodē. Es aizbraucu, nokļuvu arī tajā viņu mājaslapā.