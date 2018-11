«Šis ir sliktākais scenārijs, jo tā ietvaros ES integrācijā progress nav novērojams, mēs sākam piedzīvot to, ka arvien jaunas dalībvalstis sāk domāt par izstāšanos, franči un vācieši sāk skatīties citā virzienā, ASV no Eiropas sāk atsvešināties un amerikāņu piemēram seko arī Kanāda,» intervijā saka Bukovskis. «Šajā gadījumā mums būtu nopietni jāpārvērtē mūsu pašreizējā ģeopolitiskā atrašanās vieta. Kā zināms, ASV ir mūsu galvenais stratēģiskais partneris un pēc viņu aiziešanas, visticamāk, Baltijā nepaliks arī kanādiešu karavīri,» turpina pētnieks. Bukovskis arī norāda, ka Latvija principā tiktu nostādīta situācijā, kurā būtu jāmeklē jaunas sadarbības iespējas. Piemēram, atsevišķi reģionālās sadarbības mehānismi ar kaimiņvalstīm. Pētnieka rakstā arī piemetināts, ka tādā gadījumā

Tomēr labā ziņa ir tāda, ka šis scenārijs ir mazticams. «Ja mēs paskatāmies uz Rietumu attiecību vēsturisko attīstību, tad manis minētā starpvaldību pieeja ir vienmēr mijusies ar federālisma pieeju (valstu atteikšanās no suverenitātes un tās nodošana augstākam saimniekam). Piemēram, pēc Otrā Pasaules kara bija vērojama valstu vēlme atteikties no dažiem suverenitātes principiem, pēc tam nāca Šarls de Golls, kurš svaru kausus atkal pavērsa otrā virzienā, savukārt 70.-90. gados pārnacionālisma idejas atguvās. Abi šie strāvojumi vienmēr ir savstarpēji mijiedarbojušies, un tie arī turpinās Rietumu pasauli ietekmēt turpmākos gadus,» intervijā pauž pētnieks.

Scenārijs, kurš pētnieka rakstā tiek pozicionēts kā visticamākais, ir ES un transatlantisko struktūru pārorientēšanās uz mazākiem formējumiem. Ar šo pārorientēšanos pētnieks domā uzsvaru uz lielāku sadarbību atsevišķos sektoros un formātos (piemēram, NATO, Kanādas Visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA) un divpusējas vienošanās ar ASV dažādos atsevišķos jautājumos), taču ne uz visaptverošu ES integrāciju un tērauda saiti ar ASV. Bukovskis domā, ka daudzu ātrumu Eiropa spēj apmierināt gan starpvaldību pieejas piekritējus, gan arī federālistus. 30 gadu griezumā pat var izveidoties situācija, kuras ietvaros ES atgriežas pie savas sākotnējās idejas par ekonomisku savienību, kamēr dažas dalībvalstis paliek dziļāk integrētas. Kā viens no daudzajiem iemesliem šim pieņēmumam tiek minēta tehnoloģiju straujā attīstība, kura radīs izaicinājumus mazkvalificētā darbaspēka nodarbinātībā. Būtiski, jo katra valsts tiks ar to galā citādāk. Bukovskis šajā modelī arī 30 gadu griezumā paredz vieglu Krievijas demokratizāciju.

«Valsts sabiedrībā būs klātesošs iekšējais spiediens, kurš radīsies no redzējuma par notiekošo pasaulē, un viņiem nāksies ieviest brīvāku pārvaldības formu kaut vai tikai tāpēc, lai radītu ilūziju, ka vara no sabiedrības nav atrauta.

Tad, kad tie sapratīs, ka visi esam daļa no Eiropas projekta, atteikties no suverenitātes nevajadzētu būt problēmām. Šajā scenārijā es arī nesaku, ka latviešu valodas un kultūras saglabāšana nebūtu fundamentāls aspekts. Mūsu kultūru saglabāt Eiropas Savienības ietvaros ir vieglāk, ērtāk un efektīvāk, nekā saglabāt to ārpusē. Atcerēsimies, ka latviešu valoda šobrīd ir viena no organizācijas 24 oficiālajām valodām. ES dokumenti tiek tulkoti latviešu valodā. Vēstures pētnieki pēc 500 gadiem atradīs mūsu valodu saglabātu kā minimums ES tiesību aktos.»