Vieta, kur “Harija Potera” maģija ir īsta

Tieši Līvsdenā, kas atrodas aptuveni 30 kilometrus no Londonas centra, tika uzņemtas visas astoņas “Harija Potera” filmas. Kad filmēšana noslēdzās, pēc neilga laika durvis vēra pastāvīga izstāde, kurā interesenti var aplūkot uz turieni daļēji pārceltos filmēšanas laukumus, izmantotos rekvizītus, tērpus, modeļus un neskaitāmi daudz citu bezgala fascinējošu priekšmetu, ko varam redzēt filmās.

Viena no pirmajām vietām, kur apmeklētāji nonāk, ir kino zāle - atbilstoši, jo stāsts šoreiz ir tieši par filmām. Tur īsā filmiņā Potera pasaules galvenais trio - Daniels Redklifs (Harijs Poters), Emma Vatsone (Hermione Grendžera) un Ruperts Grints (Rons Vīzlijs) - pastāsta, ko viņiem nozīmēja 10 studijā un Harija pasaulē pavadītie gadi. Kad filma beidzas, ekrāns paceļas gaisā un tiek atklātas… Lielās zāles durvis, liekot skudriņām pārskriet pār muguru, jo - tu esi nonācis Cūkkārpā!

Taču tas ir tikai sākums sirds trīsām, jo, durvīm atveroties, pilntiesīgi speram kāju arī pašā Lielajā zālē. Vietas ekonomijas nolūkos ir atstāti tikai divi garie galdi, bet zāles galā mūs gaida tikšanās ar spilgtākajiem Cūkkārpas pasniedzējiem - manekenu formā. Lielā Zāle ir vienīgā no visām tūres telpām, kur apmeklētāju atrašanās laiks tiek ierobežots - viesi drīkst tur pavadīt kādas 10-15 minūtes, jo uz papēžiem jau min nākamā grupiņa.

Kad Lielā zāle ir apskatīta, tūre sākas visā nopietnībā. Izstādē ikviens varēs atrast kādu detaļu no savas iemīļotākās ainas “Harija Potera” filmās - šeit var apbrīnot Ziemassvētku balles skaistos tērpus, ielūkoties Grifidora koptelpā, aplūkot Strupa mikstūru kabinetu, iemest aci Vīzliju ģimenes mājīgajā mītnē, apbrīnot Trejburvju kausu un Uguns biķeri, ieskatīties Dumidora kabinetā un redzēt vēl daudz ko citu. Jābūt gatavam tam, ka tūrē gribas (un arī drīkst) fotografēt visu.

Izstādē ļoti tiek izcelts filmas tehnisko darbinieku paveiktais - tieši viņi ir tie, kas lika noticēt, ka aiz neredzama priekškara varētu eksistēt ar maģiju pārpilna pasaule. Uz visiem jautājumiem par to, “kā viņi to dabūja gatavu”, tiks atbildēts. Pārņem patiesa sajūsma, ieraugot, ka tādas lietas kā Vīzlija kundzes pašadošais adīklis uz ekrāna nav radītas ar pikseļu palīdzību vien - ļoti daudz kas ir paveikts ar mehāniku, viltību un patiesu izdomu. Kā lai nenotic maģijai, redzot, kā Strupa kabinetā kausiņš katla saturu samaisa pats no sevis?