Sabiedrībā pazīstami cilvēki publisko savas simtgades svinību fotogrāfijas

Vecmamma man atstāja grozu ozola zīļu. Teica, kad iesēsi, jutīsi Latviju mīļu. Vecmamma man atstāja savu soli ņipru. Teica, kad tā iesi, turēsi Latviju stipru. Vecmamma man atstāja aveņu tēju. Teica, kad to dzersi, nebārsi Latvijas vēju. Vecmamma man atstāja Latviju pašu. Neteica, lai to mīlu. Viņai nebija par to bažu. /U. Auseklis/ Mīļā mana Latvija!Esmu pateicīga,ka esmu šeit dzimusi un augusi.Pateicīga,ka dzīves ceļš mani vienmēr ir vedis atpakaļ uz mājām.Lai Tev daudz spēka,izturības un vienmēr esi brīva.Dievs svētī Latviju🇱🇻❤️ ,Today... Latvia celebrates a 100 years since it became an independent state.🙏

