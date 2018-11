Autovadītājiem piemīt netikums ziemas riepas iegādāties pēdējā brīdī

Šogad siltie laikapstākļi turpinās salīdzinoši ilgi, līdz ar to laiks, kurā ir iespējams izvērtēt un izvēlēties savam auto piemērotas ziemas riepas, pieaug. Informē “220.lv” izpilddirektors Raimondas Žilēnas: "Pirms katras ziemas sezonas iestāšanās gatavojamies klientu pieplūdumam, rēķinoties, ka iedzīvotāji Latvijā par riepu iegādi pamatā atceras pēdējā brīdī. Mūsu kā tirgotāja uzdevums ir nodrošināt plašu riepu un to piederumu klāstu, garantējot savlaicīgu piegādi. Nākamo divu nedēļu laikā plānojam palielināt riepu pārdošanas apjomu par 50% salīdzinājumā ar septembri un oktobri. Analizējot pirkto riepu kategoriju, visbiežāk tiek izvēlētas riepas no 30 līdz 50 eiro."

Saskaņā ar “220.lv” novērojumiem pircēji Latvijā priekšroku dod ziemas riepām, nevis universālajām riepām. Pagājušā gada rudenī universālās riepas veidoja 10% no kopējā “220.lv” riepu pārdošanas apjoma, un lielākā daļa no riepām, ko klienti iegādājās, bija ziemas. Šādu braucēju izvēli kā pareizu vērtē arī auto eksperts: „Latvijas apstākļos labāk ir izvēlēties sezonai atbilstošas vasaras vai ziemas riepas. Vissezonas riepas ir paredzētas braukšanai Eiropas dienvidu valstīs, tomēr mūsu platuma grādos, it īpaši ziemā, kad ir zema temperatūra, tās nav pietiekami drošas, it īpaši, ja uz ceļa seguma ir sniegs vai ledus.”