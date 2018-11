Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: kāpēc desmit, nevis astoņas?

Es balsotu par desmit komandām. Līderi to tik vien darīs, kā graus pēdējās divas trīs komandas, un būs neskaitāmas uzvaras ar 4-5 vārtu starpību? Atļaušos paredzēt, ka tomēr nebūs. Galu galā - jebkurā futbola līgā līderi dažkārt sagrauj ne tikai kādu no pastarīšiem, bet arī no turnīra tabulas vidusdaļas komandām. Šosezon pēdējo vietu ieņēma "Valmiera Glass/ViA", kas ieguva tikai 8 punktus, taču tikai 8 no 28 spēlēm zaudēja ar vairāk nekā triju vārtu starpību, turklāt 7 no tām - pirmā piecnieka komandām. Un arī nākamajiem čempioniem un medaļniekiem Valmierā tik viegli vienmēr neklājās.