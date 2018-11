14. novembrī notika būtiska virzība «Brexit» jautājumā. Lielbritānijas premjerministres Terēzas Mejas kabineta locekļi trešdienas vakarā piekrita Lielbritānijas un Eiropas Savienības saskaņotajam vienošanās projektam, kurš paredz jaunu noteikumu izveidi, kuri būtu spēkā pēc Londonas aiziešanas no bloka. Tomēr šis panākums izraisīja asu pretreakciju no atsevišķiem valdības ministriem. Neilgi pēc iekšējās vienošanās panākšanas četri Mejas ministri paziņoja par savu atkāpšanos no amata (tostarp arī “Brexit” ministrs Dominiks Rābs). Kritiku izteica arī parlaments, kuram kabineta vienošanās vēl ir jāapstiprina balsojumā. Tā ietvaros esošā opozīcija un arī atsevišķi Mejas partijas biedri jau ir paziņojuši, ka balsos pret vienošanos. Galvenais kritikas iemesls – panāktā vienošanās, politiķuprāt, nepietiekami nodrošina Lielbritānijas suverenitātes atjaunošanu.