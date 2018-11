Noskaidroti Rīgas Fotogrāfijas biennāles un ISSP balvas uzvarētāji

Rīgas Fotogrāfijas biennāle saņēma piecdesmit trīs projektu pieteikumus no visām trim Baltijas valstīm. Pirmajā kārtā tika atlasīti 15 mākslinieku pieteikumi. Balvas žūrija nominēja 10 finālistus, kuriem tiek piešķirta iespēja bez maksas piedalīties Rīgas Fotogrāfijas biennāles Starpgada 2019 programmas portfolio skatē: no Igaunijas - Āps Tepers (Aap Tepper), Mari Lēna Kīpli (Mari-Leen Kiipli), Hedi Jānso (Hedi Jaansoo); no Lietuvas - Vītauts Kumza (Vytautas Kumza), Kotrīna Ula Kiļulīte (Kotryna Ula Kiliulyte); no Latvijas - Reinis Lismanis, Annija Muižule, Georgs Avetisjans, Paula Jansone, Annemarija Gulbe.