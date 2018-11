LFF meklē pašu labāko risinājumu virslīgas komandu skaitam nākamsezon

"Saprotams, ka komandas un arī mēs gribētu to zināt gadu iepriekš, lai nākamā sezona būtu jau saplānota. Taču šis jautājums ietver arī izspēles sistēmu, asociācijā gatavoto spēlētāju principu un dublieru čempionātu. To visu kompleksi diskutējot, sastopamies ar to, ka šobrīd nevar pateikt, kurš no modeļiem ir īstais un pats labākais. Rodas jauni jautājumi, un nepieciešama pārliecība par pieņemto modeli. Tas modelis, kuru apstiprināsim, būtu ne tikai uz nākamo gadu, bet vismaz uz trim sezonām, lai klubiem būtu ilgtermiņa skaidrība," stāstīja LFF ģenerālsekretārs.