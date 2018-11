Divu brāļu, tetovētāju kopprojekts "Latvijas simtgades mugura"

Cits dziesmu sacerēs, koncertēs un dziedās. Cits dejos, cits vilnas zeķes adīs. Mēs ne dziedāt, ne dejot lāga mākam. Tāpēc kopā ar visiem ietīties sarkanbaltsarkanā karogā mēs varam - dodot un darot to, ko mēs vislabāk mākam – tetovēt.

Sazinājos ar katru no tiem. Izstāstīju paplašināti mūsu ideju, termiņus un nosacījumus. Atsijājās gandrīz visi. Kur gadījies, kur ne, tajā vai nākamajā dienā pēc šīs idejas uzplaiksnījuma brālim Jānim bija paredzēts klients Andis, kuram jau uz to brīdi bija pilna roka (full sleeve) baltu noskaņās. Un šoreiz paredzētais darbs bija tieši uz muguras, starp lāpstiņām - krauklis.

Pēc sestās tetovēšanas stundas, laikam tas nebija piemērotākais moments, kad ko tādu prasīt no cilvēka? Nepagāja nedēļa, kad Andis apstiprināja savu dalību projektā.

Kura garāka, kura īsāka. Precīzas darba stundas nepateikšu, jo tas nav tik svarīgi. Neskatījāmies pulkstenī - darījām no sirds.

Kurus no simboliem bija visgrūtāk (laikietilpīgāk) izveidot?

Abi ar brāli strādājam reālismā, kas ir viens no laikietilpīgākajiem tetovēšanas stiliem. Tā ka kādu no simboliem vai atsevišķu fragmentu būs grūti izcelt.

Domājot un veidojot muguras zīmējumu, daudz kas bija zināms uzreiz, bet daudz kas nāca klāt darba procesā. Bez Anda akcepta nekas netika likts virsū. Veidojot Anda muguras zīmējumu, tika izvēlēts viduslaiku motīvs un pievērsta uzmanība simboliem, lai neizkāptu no 10. -12. gs. robežām.

Vesels stāsts par to, cik atteicās no piedāvājuma, bet Jānis Dunkurs ar komandu atsaucās un izrādīja interesi. Filmētājs Jānis piedāvāja apaudzēt ideju un radīt stāstu, kas uzrunās ikkatru no mums.