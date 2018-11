Kokteiļi simtgades noskaņās

Vispirms pagatavo sīrupu (ja izmanto jau gatavu, izlaiž šo posmu) — liec katliņā visas sastāvdaļas, uzvāri un vāri uz vidējās uguns līdz viss cukurs ir izkusis un maisījums nedaudz sabiezē (~4 min). Nokās caur sietu, kārtīgi izspiežot sulu no ķiršiem un dzērvenēm. Atdzesē.

Taisnstūra formā vai jebkurā formā pēc savas izvēles ielej pusi no dzērveņu-degvīna maisījuma un liec ledusskapī uz ~1 stundu, lai maisījums sastingst. Tad uzmanīgi pielej visu iebiezinātā piena maisījumu, liec ledusskapī līdz maisījums ir pilnībā sastindzis. Pievieno atlikušo dzērveņu maisījumu un atkal liec ledusskapī.

Kad viss maisījums ir stingrs, izņem to no ledusskapja un formu ar pagatavoto želeju ievieto karstajā ūdenī uz 10-15 sekundēm (lai uzsildītu formas maliņas – tad būs iespējams viegli izņemt masu no formas). Sagriež porcijas lieluma gabalos, rotā ar dzērvenēm un pasniedz.