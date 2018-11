Pūce: pirms valdība izveides par budžetu vienoties būtu grūti

Politiķis skaidroja, ka, savlaicīgi nepieņemot nākamā gada budžetu, atbilstoši likumam finansējums atsevišķām programmām ik mēnesi tiktu nodrošināts 1/12 daļas apmērā no vidēja termiņa budžeta. Finansējums 1/12 daļas apmērā no vidēja termiņa budžeta, lai nodrošinātu finansējumu vairākām jomām, ir pamata risinājums, kura pieņemšanai nav nepieciešams lēmums no Saeimas puses. Pagaidu budžetu pieņemtu valdība, kura patlaban nolikusi mandātu, bet turpina strādāt līdz tiek izveidota jauna valdība, piebilda AP pārstāvis.