Mediķi slimnīcā nogādājuši divus no laivas izkritušus un ūdenī pārsalušus makšķerniekus

Negadījums noticis Vidzemes reģionā un vīrieši no laivas izkrituši brīdī, kad viens no viņiem to sasvēris. Makšķerniekiem pašu spēkiem izdevās nokļūt krastā, taču pēc palīdzības sniegšanas abi cietušie nogādāti slimnīcā ar konstatētu ķermeņa atdzišanu.