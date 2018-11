Ušakovs svinīgajā uzrunā uzteic Latvijas izaugsmi

Savā uzrunā viņš norādīja, ka, atsaucoties uz vēsturnieku liecībām, 1917.gads bijis viens no drūmākajiem Rīgas vēsturē un "nogalināt uz ielām varēja pat par vienu papirosu". "Tomēr tikai gadu pēc tam drosmīgākie Latvijas vīri dibināja neatkarīgu valsti un, vēlāk to aizstāvot cīņās, zaudēja tūkstošiem dzīvību," sacīja Ušakovs.

Politiķis uzsvēra, ka, neraugoties uz to, cik smagus laikus ir piedzīvojusi Latvija, sabiedrība arī mūsdienās bieži debatē par to, cik "viss ir slikti". "Nenoliedzami mums ir daudz problēmu, dažreiz - nemākulīgas pārvaldes dēļ, dažreiz - dēļ krīzēm, un dažreiz tāpēc, ka vēl neesam viena no bagātākajām Eiropas Savienības valstīm. Arī jaunās valdības veidošanas process ilgst jau otro mēnesi un tas jāsalīdzina ar 1995.gadu. Mēs nevaram atcerēties dzīvi pirms simts gadiem, taču mēs atceramies dzīvi deviņdesmitajos. Un no šodienas raugoties, mēs varam redzēt kādu izcilu progresu un izaugsmi Latvija ir sasniegusi," pauda mērs.