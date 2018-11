Ožjē sesto gadu pēc kārtas triumfē pasaules rallija čempionātā

Sacensību 13.posms, kas bija noslēdzošais, šajā nedēļas nogalē risinājās Austrālijā, kurā Ožjē ieņēma piekto piekto, tomēr viņam ar to pietika, lai nosargātu uzvaru kopvērtējumā, jo aiz viņa palika tuvākie konkurenti Ots Tenaks no Igaunijas, kurš pārstāv "Toyota" vienību, un Beļģijas braucējs Tjerī Nevils no "Hyundai".