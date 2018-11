Izglītības ieguves pabalstos Rīgas pašvaldība šogad izmaksās 40 407 eiro

Papildus departaments atgādina, ka no 2019.gada 1.jūnija tiks palielināts šī pabalsta apmērs no 35 eiro līdz 50 eiro katram bērnam. Tāpat tiks paplašināts pabalsta saņēmēju loks, nodrošinot, ka tas tiks piešķirts arī izglītojamiem no piecu gadu vecuma, kuri apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, kā arī izglītojamiem, kuri nav sasnieguši 21 gadu vecumu un apgūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību.