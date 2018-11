Par veikala "Maxima" aplaupīšanu un kasieres slepkavības mēģinājumu tiesa piespriež 12 un 11 gadus ilgus cietumsodus

Sākotnējais laupīšanas plāns bijis, ka kasiere no veikala telpām iznes kastes ar naudu, ko nodod vienam no līdzdalībniekiem, taču pārējie trīs noziedznieki aizmuguriski vienojās, ka kasiere jānogalina, lai viņa neizpaustu informāciju par pastrādāto noziegumu. No tiesas sprieduma izriet, ka plānu par kasieres noslepkavošanu izdomājis veikala apsargs.