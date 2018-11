Festivāls “Bildes” aicina uz “Blūza koncertu”

“Blūza koncertu” tradīciju festivāls “Bildes” kopj jau kopš 90. gadiem. Šis koncerts ir viena no tām retajām reizēm, kur Latvijas blūzmeņus vienkopus var redzēt uz vienas skatuves. Šoreiz koncertā uzstāsies tādi mūziķi un grupas kā Ainars Pūpols un “[Pī] Blues”, “The Blues Gang”, “Vocada”, Ieva Kākule, “Lavrix Blues Band”, Jānis Vanadziņš, Ieva Sutugova, “Rahu the Fool”, “The Twins Peek”, Kristaps un Valdis Vanadziņi, “Exiled in Brussels”, “Bague Duo”.

“Manuprāt, šis festivāls ir ļoti laba platforma jaunajiem mūziķiem, bet “Bilžu” “Blūza koncerts” izceļas ne vien ar programmu, bet arī ar uzticamiem klausītājiem, kuri ik reizi no māksliniekus uzņem ar atplestām rokām un ir atvērti blūza daudzveidībai – arī tādai grupai kā mēs, “Rahu the Fool”. Ikreiz speciāli “Bildēm” gatavojam vienu īpašu dziesmu, šoreiz atskaņosim savu versiju par kādu regtaimu,” atklāj ģitārists un viens no solistiem – Pēteris Narubins. Klausītāji var gaidīt arī kādu dziesmu no “Rahu the Fool” albuma, kas tiks prezentēts jau novembra beigās.