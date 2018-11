Birkavs: pašreiz valdības veidošanā dominē steiga un ambīcijas

Viņš skaidroja, ka steiga ir tāpēc, ka partijas pārāk ātri pieņem lēmumu par to nevarēšanu jeb izvēlēšanos nepiedalīties. Savukārt ambīcijas ir tās, kas šobrīd vada gribētājus kļūt par premjeriem. Viņš piebilda, ka sarunas par koalīcijas izveidošanu citās valstīs ieilgst pat vairāk nekā uz pusgadu.

Birkavs norādīja, ka partijām, kurām nesakrīt pozīcijas, ir jādomā nevis par to, kādas ir to iespējas izveidot valdību, bet par to, kas šīs partijas apvieno.