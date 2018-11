Tuvojas laikmetīgās dejas izrādes “Rokzvaigzne” pirmizrāde

Vai uzmanības noturēšanas dēļ saturs nokļūst otrajā plānā, pakļaujoties cilvēka iekšējai enerģijai, stājai un balsij? Vai ķermenim, varbūt pat atsevišķām tā daļām, ir līdzīgas izredzes komunicēt un pavēstīt kaut ko par cilvēku? Izrāde “Rokzvaigzne” ir ironisks skatījums uz mūsdienu sabiedrību, indivīdu vēlmi pēc uzmanības, pieprasot to dažādos veidos, aktīvi eksponējot sevi, savu ikdienu, ķermeni publiskajā telpā, piešķirot ikvienai detaļai notikuma vērtību. Autores – Linda Krūmiņa un Agnese Bordjukova vērš uzmanību uz lietām, ko vairums cilvēku labprāt eksponē, bet kas savukārt ir tās, ko izvēlamies nerādīt? Kādu līdzekļu arsenāls mīt cilvēka ķermenī, lai gūtu un noturētu uzmanību?

Izrādes saturs un kustību materiāla atslēgas lielā mērā balstītas uz abu autoru interesi par cilvēka ķermeni kā materiālu. Veidošanas procesā jēdzieniskais kopums, ko dēvējam par cilvēku, tika dekonstruēts, mēģinot apzināt, kas ir atsevišķie slāņi un iezīmes, kas to veido. Neizslēdzot cilvēkā esošās iezīmes, ko visbiežāk izvēlamies nerādīt vai neredzēt, šī izrāde kļūst par gana fizisku pieredzi skatītājam.

''Rokzvaigzne ir ironija par cilvēka dabisko, bet bieži pārspīlēto vajadzību pēc uzmanības. Rokzvaigzne ir arī iekšējā enerģija, kas mīt katrā no mums, un, to apzinoties, mēs varam spīdēt. Tā aicina domāt par to, ka visi esam vienlīdz īpaši un tajā pat laikā pavisam vienādi savā būtībā un dabā. Fuck yeahhh!!! '' /A.Bordjukova/