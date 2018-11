Limuzīna kareivīgā radiniece: bruņumašīna “Imanta” laiku lokos

Jaunizveidotās Latvijas valsts armija strauji auga – no 500 karavīriem 1919. gada janvārī līdz 73 000 vīriem 1920. gada janvārī. Auga ne tikai cilvēku skaits, bet arī tehniskais aprīkojums un bruņojums. 1919. gada jūnijā latviešu karaspēks ieguva pirmos bruņu vilcienus, jūlijā – pirmās bruņumašīnas un lidmašīnas, bet decembrī – tankus. 1919. gada novembrī “Imanta” cīnījās pret Bermonta komandēto Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju. Kaujas laikā bermontiešiem “Imantu” izdevās sagrābt, bet pēc trīs dienām Latvijas armija to atguva.

“Imanta” nebija vienīgā Latvijas armijas bruņumašīna: no 1919. līdz 1940. gadam Latvijas armijas sastāvā to pavisam bija desmit. Viena no tām, “Lāčplēsis”, kas reizē ar “Imantu” ieradās no Maskavas, tika zaudēta kaujās ar bermontiešiem, bet divas 1937. gadā pārdotas pilsoņu karā ierautajai Spānijai. Divdesmitajos un trīsdesmitajos gados Pirmā pasaules kara laika bruņumašīnas tika vairākkārt pārbūvētas un modernizētas.