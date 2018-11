Mucenieka māju nopostījusi degoša svecīte

Nakts no 11. uz 12. oktobri izvērtās visai traģiska. "Tovakar mēs ar dēlu darba dēļ bijām Rīgā, ome mājās bija palikusi viena pati. (..) Tā kā pats klāt nebiju, tad par notikušo zinu tikai tik daudz, cik ome man atstāstīja. Izrādās, viņa savās mantās bija atradusi ploškas, kuras aizdedzinājusi. To, kas noticis tālāk, viņa pati īsti neesot sapratusi," izdevumam atklāj mūziķis.

"It kā svecīte degusi ar milzīgu flammi, liesma gājusi stāvus gaisā, it kā izkritusi no rokām, un ome pārbijušies. Cilvēks vienkārši pamatīgi apjucis. Tad viņa skrējusi pēc ūdens, taču, kamēr to atnesusi, viss sācis degt. Labi, ka ome pati saprata, ka viņai ar steigu jālaižas ārā, ka viņa nespēs ar to tikt galā," žurnālam nakts notikumus atstāsta Guntars.