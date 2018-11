Jā, jā, jā. Es tā drusku pārspīlēju, bet tā tas ir. Un vietas izvēle, viss kas cits... būsim godīgi, ir ļoti daudzas un dažādas firmas, iestādes, kas neņem šos pasākumus pilnā apjomā, nezinu gan, kādu mērķu vadīti. Un tad man ir jāpalīdz saprast, ka varbūt tomēr pēc loģikas to bāru liekam šajā pusē, lai paliek vairāk vietas dejošanai un otrādāk. Tāpatās no savas pieredzes spēju ieteikt, ka to dīdžeju labāk vajag tādu, grupu šādu, ņemot vērā korporatīvā vakara publikas intereses, vecumus, iespējas un visu pārējo. Ja ir zināms, ka 85% vakarā būs sievietes, nevar scenārijā rakstīt tik dejas, dejas, dejas, vai ne? Tie pieci džeki, kas varētu ar viņām dejot, vai nu pīpē vislaik, vai dara ko citu.