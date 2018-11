Lexus radījis pirmo reklāmu, kam scenāriju izstrādājis mākslīgais intelekts

Inovatīvi radošā pieeja projektam ir perfektā saskaņā ar jaunā Lexus ES iezīmēm, proti, tas ir automobilis, kas ir pastāvīgi modrs un tūlītēji reaģē uz vadītāja nodomiem un mainīgiem ceļa un satiksmes apstākļiem. Par to liecina ES jaunās GA-K (globālā arhitektūra – K) platformas veiklība, paškontrole un spēks, kā arī Lexus drošības sistēmas funkciju pārdomātā darbība. Šīs funkcijas spēj atpazīt apdraudējumus un automātiski iniciēt bremzēšanu, stūrēšanu un brīdināt vadītāju, lai nepieļautu negadījuma notikšanu vai mazinātu sekas, ja sadursme tomēr notiek.

Lexus radošā aģentūra The&Partnership London sadarbojās ar tehnisko partneri Visual Voice, lai radītu MI scenāriju autoru. Tas tika darīts, izmantojot IBM Watson superdatoru, kas savukārt izanalizēja virkni audio, teksta un vizuālo informāciju, lai gūtu izpratni par to, kas padara saturu pievilcīgu un ko attiecīgi MI varētu izmantot scenārija sagatavošanā. Mērķis bija apkopot tādu datus, kas palīdzētu izstrādāt emocionāli inteliģentu un izklaidējošu saturu. Kad šis process jau bija attīstījies, tika uzrunāts režisors Makdonalds, lai viņš strādātu ar gatavo scenāriju.

Lai izveidotu orģinālu stāstu, MI tika “apmācīts” ar 15 gadu garumā uzņemtām automobiļu un luksusa segmenta reklāmām, kas prestižajā starptautiskajā reklāmas festivālā “Kannu Lauvas” guvušas atzinību par radošumu. MI tika papildināts arī ar emocionālā intelekta datiem no video platformas Unruly, lai apgūtu, kādi mirkļi visspēcīgāk uzrunā skatītājus, un izprastu, kā dažādās kombinācijās un secībās lietot darbības, objektus, vietas un emocionalitāti, lai nodotu vēlamos vēstījumus.

Izmantojot tik daudz informācijas no iepriekš uzņemtām reklāmām, ļoti būtiski bija izvairīties no riska atkārtot kaut ko, kas liktos jau redzēts vai pazīstams, kā arī būtu radīts masveida tirgum. Tāpēc MI tika iekļauti arī dati par Lexus zīmolu un projekta vadlīnijām, lai scenārijs būtu orģināls un zīmolam atbilstošs.

Lai galveno uzmanību pievērstu scenārija “intuitīvajam” aspektam, MI tika papildus trenēts ar pēc pasūtījuma veiktā eksperimentā iegūtu intelektu. Šādu eksperimentu veica MindX, Jaunās Dienvidvelsas Universitātes lietišķo zinātņu nodaļa Austrālijā. Tajā tika pētīts, kas padara cilvēku intuitīvu un kā cilvēki ar augstu intuīcijas līmeni reaģē uz automobiļu reklāmām. Rezultātā ir iegūts scenārijs, kurā bagātīgi pārstāvētas patiesas cilvēciskas emocijas un kurš nav atšķirams no cilvēka rakstīta scenārija, izņemot dažas negaidītas detaļas.

Vinsents Tabels (Vincent Tabel), Lexus Europe zīmolu un sakaru nodaļas vecākais vadītājs, norāda: “Mums, Lexus, patīk lauzt robežas starp tehnoloģijām un dizainu, tādēļ arī mēs vēlējāmies paveikt kaut ko pilnīgi atšķirīgu, par pirmreizēju pasaulē, laižot klajā jauno Lexus ES. ES ir gan intuitīvs, gan inovatīvs, tādēļ vēlējāmies, lai tas atspoguļotos arī reklāmā. Gala rezultātā iegūtā filma pārsniedz mūsu cerības attiecībā uz to, ko var gaidīt no MI, sākot no tā radošuma līdz pat cilvēcīgajām emocijām.”