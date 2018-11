Pašmāju šefpavārs Lauris Aleksejevs speciāli Latvijas “McDonald’s” radījis burgerus gardēžiem

“Mani ar “McDonald’s” vieno trīs lietas - augstas prasības pret kvalitāti, izmeklētas ēdiena sastāvdaļas un vēlme sasniegt patiešām izcilu garšu. Sadarbība ar tādu zīmolu kā “McDonald’s” ir vienlaikus gan izaicinājums, gan piedzīvojums, kuru esmu novērtējis projekta norises gaitā. Burgers ir viens no pasaulē leģendārākajiem ēdieniem, un arī Latvijā tas pēdējos gados ir ieguvis lielu popularitāti. Strādājot pie receptēm, mans mērķis bija kombinēt tās garšu nianses, kuras patīk cilvēkiem Latvijā, ar pasaules tendencēm, un savienot manu personīgo stilu ar “McDonald’s”. Viena no burgera pamata sastāvdaļām ir augstvērtīga gaļa, un, redzot tās augsto kvalitāti “McDonald’s”, man kā šefpavāram bija viegli eksperimentēt ar citām sastāvdaļām, to skaitā mērcēm, jo tieši tās piešķir burgeram unikālu garšu,” par recepšu izveidi stāsta šefpavārs Lauris Aleksejevs.