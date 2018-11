Ko par Jaunzemes kandidatūru saka eksperti un politiķi?

Kopumā "Amrop" VID vadītāja amata konkursā aicināja pieteikties 144 pretendentus no valsts pārvaldes un privātā sektora. Tomēr no visiem uzrunātajiem konkursā pieteicās 24 pretendenti - no tiem 11 bijuši "Amrop" uzaicināti, starp kuriem bijusi arī VID vadītāja amatam izraudzītā Jaunzeme.