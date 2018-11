Spānijas medijs AS iepriekš ziņoja, ka Dembelē tika sodīts par to, ka iepriekš nebija ieradies uz treniņu, jo naktī pirms treniņa ilgi spēlējis videospēles. Tāpat medijs norāda, ka klubs raizējas par Dembelē atkarību no datorspēlēm, kas traucē viņa karjerai.